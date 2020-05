Milano | droga nascosta dietro le mascherine chirurgiche

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) L’ultima tendenza in tema di spaccio è nascondere le dosila mascherina chirurgica preventiva al contagio da coronavirus. Mercoledì sera nell’ambito di un operazione antigli agenti della polizia hanno pedinato un tossicodipendente che, alla ricerca di una dose, ha vagato da “Scalo Romana” a via Giordani dove infine si è accostato a 2 persone nei pressi di un giardinetto. I 2, un palestinese di 60 anni e un Algerino di 46 hanno confabulato un pò con il “cliente” dopodichè il 60 enne si è allontanato verso una grata ed è ritornato incon una dose di eroina. Gli agenti hanno seguito tutta la scena e al momento dello scambio sono intervenuti fermando l’acquirente e i 2 spacciatori che avevano già precedenti specifici in ambito di spaccio. Dopo un rapido controllo i ...