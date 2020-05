Milano | arrestato latitante durante controlli coronavirus

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) Vagava per la stazione diBovisa quando gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno fermato in merito aiper il rispetto del decreto anti. All’identificazione l’uomo è risultato essere un, italiano, 41 enne che era stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata dal tribunale di Ravenna. L’uomo doveva scontare una pena di 3 anni ma era a spasso incurante del provvedimento. Gli agenti hanno preso in carico ile lo hanno portato al carcere di Bollate. L'articoloproviene da Italia Sera.