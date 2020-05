Milan | Gazidis | «Baresi motivo di ispirazione per la società»

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il videomessaggio di Ivan, amministratore delegato del, a Franco, storico capitano rossonero: ecco le sue parole Ivanha inviato un videomessaggio, andato in onda nel corso del programma #CasaSkySport, per fare gli auguri a Franco, che oggi ha compiuto 60 anni. «Caro Franco, sin dal primo momento alpensare di lavorare al tuo fianco è statodi orgoglio. Tu sei e sarai semprediper questa società che è e resterà sempre la tua famiglia». Leggi su Calcionews24.com

Si tingono di giallo i test sierologici del Milan. Impazzano le voci su tre casi di positività, il club attende di concludere gli screening medici per dare comunicazioni precise e complete ma ad antic ...