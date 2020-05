Milan, Galliani: «Tassotti-Baresi-Costacurta-Maldini miglior difesa di sempre» (Di venerdì 8 maggio 2020) L’amministratore delegato ex Milan, Adriano Galliani, torna a parlare dei rossoneri. I suoi racconti e i suoi retroscena Adriano Galliani torna a parlare del Milan e dei suoi tempi in rossonero. Intervenuto a Sky Sport nel giorno del 60° compleanno di Franco Baresi, ha raccontato alcuni aneddoti a tinte rossonere e non solo. Ecco le sue parole. LA difesa – «Tassotti-Galli-Baresi-Costacurta-Maldini è stata la più forte difesa di club e di nazionali di tutti i tempi. Io sono di parte ma questa è stata la difesa più importante. Io amo le statistiche e vi do un dato a cui non crederete: con Baresi e Maldini in campo, in 196 partite, il Milan ha subito 23 gol, vuol dire un gol ogni 8 partite e mezzo». Baresi E IL FUORIGIOCO – «Di Franco Baresi ricordo la mano alzata per il fuorigioco, quando lui alzava la mano, ... Leggi su calcionews24 Milan - Crespo : «Galliani ci urlò contro dopo vittoria col Manchester United»

