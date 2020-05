Microsoft lancia piano investimenti da 1,5 miliardi di dollari in Italia (Di venerdì 8 maggio 2020) Microsoft lancia un piano quinquennale di investimenti per l'Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, "confermando il proprio impegno a supportare l'innovazione e la crescita del Paese, annunciando anche l'intento di avviare la prima Regione data center di Microsoft in Italia, a Milano". Capitalizzando ed estendendo il progetto di ecosistema "Ambizione Italia" lanciato nel 2018, il nuovo piano di investimenti "Ambizione Italia #DigitalRestart", spiega Microsoft, "creerà nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico".Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l'accesso ai laboratori ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Microsoft lancia piano da 1.5 miliardi di dollari in Italia

Microsoft lancia Surface Go 2 e Surface Book 3 - ecco caratteristiche e prezzi

Microsoft presenta la nuova famiglia Surface

Bosch Italia, un Hackathon online per ricominciare

Bosch Italia lancia “#ReStart” una sfida dedicata ai giovani universitari italiani che saranno impegnati nel proporre, attraverso un Hackathon online, idee e soluzioni innovative per affrontare i nuov ...

