Microsoft lancia piano investimenti a 1,5 miliardi in Italia (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Microsoft Corp. presenta oggi un piano quinquennale di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, confermando il proprio impegno a supportare l’innovazione e la crescita del Paese. Nel piano intitolato “Ambizione Italia #DigitalRestart” – una estensione del progetto “Ambizione Italia” – è previsto anche l’avvio della prima Regione Data Center a Milano. L’idea è quella di creare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico. Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l’accesso ... Leggi su quifinanza Microsoft lancia piano investimenti da 1 - 5 miliardi di dollari in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Microsoft lancia piano da 1.5 miliardi di dollari in Italia

Microsoft lancia Surface Go 2 e Surface Book 3 - ecco caratteristiche e prezzi (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) –Corp. presenta oggi unquinquennale diper l’del valore di 1,5di dollari, confermando il proprio impegno a supportare l’innovazione e la crescita del Paese. Nelintitolato “Ambizione#DigitalRestart” – una estensione del progetto “Ambizione” – è previsto anche l’avvio della prima Regione Data Center a Milano. L’idea è quella di creare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico.permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Postene, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l’accesso ...

gabrypez1 : RT @ultimenotizie: #Microsoft lancia un piano di investimento quinquennale da 1,5 miliardi di dollari in Italia 'a supporto dell'innovazion… - SardoResiliente : RT @ultimenotizie: #Microsoft lancia un piano di investimento quinquennale da 1,5 miliardi di dollari in Italia 'a supporto dell'innovazion… - Eleonora_Buffon : RT @fisco24_info: Microsoft lancia piano da 1,5 miliardi per l'Italia: Prevede espansione partnership con Poste italiane - Notiziedi_it : Microsoft lancia piano da 1,5 mld per Italia – Ultima Ora - manuwes123 : RT @ultimenotizie: #Microsoft lancia un piano di investimento quinquennale da 1,5 miliardi di dollari in Italia 'a supporto dell'innovazion… -