Meteo TORINO | qualche nube | PEGGIORA con TEMPORALI da domenica

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ilsumostrerà un graduale cambiamento, con nubi in aumento nel weekend e tendenza arovescio da. Il maltempo vero e proprio entrerà nel vivo nella giornata di lunedì. Venerdì 8: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 9: nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 3 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri.10: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Lunedì 11: molto ...