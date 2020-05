Meteo MILANO | SOLEGGIATO e tepore sino a sabato | si avvicina perturbazione da domenica

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ilsuresterà stabile, con temperature in salita di qualche grado. Daci saranno molte più nubi con qualche possibile pioggia serale, a precedere un inizio settimana perturbato. Venerdì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 5 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri.9: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri.10: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 14°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 27 ...