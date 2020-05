Meteo, le previsioni di sabato 9 e domenica 10 maggio. VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) L'anticiclone africano proteggerà almeno fino a domenica pomeriggio tutto il nostro Paese. Poi sarà costretto a ritirarsi verso Sud a causa del duro di una perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia.Che tempo farà sabato e domenicaIl weekend sarà in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare soltanto il passaggio di nubi anche compatte tra la serata di sabato e le prime ore di domenica su molte regioni, anche con piovaschi notturni su Liguria, Emilia occidentale e regioni centrali. Da domenica pomeriggio l'anticiclone si indebolirà e lascerà spazio ad una perturbazione fortemente temporalesca. Le prime aree interessate dal maltempo saranno il Nord Ovest e la Sardegna.Le temperature del weekendIn questi due giorni le temperature massime potranno salire fino a 28 gradi sulla Pianura Padana (ad esempio Bologna, Verona, ... Leggi su tg24.sky Previsioni Meteo - la tendenza per Giugno 2020 : alte pressioni prevalenti - ma anche disturbi temporaleschi

Previsioni Meteo domani sabato 9 maggio | nuvolosità su tutta la penisola

Previsioni Meteo oggi venerdì 8 maggio | nuvolosità su tutta la penisola (Di venerdì 8 maggio 2020) L'anticiclone africano proteggerà almeno fino apomeriggio tutto il nostro Paese. Poi sarà costretto a ritirarsi verso Sud a causa del duro di una perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia.Che tempo faràIl weekend sarà in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare soltanto il passaggio di nubi anche compatte tra la serata die le prime ore disu molte regioni, anche con piovaschi notturni su Liguria, Emilia occidentale e regioni centrali. Dapomeriggio l'anticiclone si indebolirà e lascerà spazio ad una perturbazione fortemente temporalesca. Le prime aree interessate dal maltempo saranno il Nord Ovest e la Sardegna.Le temperature del weekendIn questi due giorni le temperature massime potranno salire fino a 28 gradi sulla Pianura Padana (ad esempio Bologna, Verona, ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di sabato 9 e domenica 10 maggio. VIDEO - hunthertornado : RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per sabato, 09 maggio - - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per sabato, 09 maggio - - fanpage : Le previsioni meteo per domani #9maggio - ilmeteoit : #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Lorenzo #Tedici, ancora #CALDO, da #DOMENICA #ITALIA divisa in 2. Le… -