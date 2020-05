Meteo Italia, bomba di caldo nel weekend 9-10 maggio. Sarà estate in alcune regioni (Di venerdì 8 maggio 2020) La stagione estiva sembra essere alle porte e la conferma arriva anche dalle temperature previste a partire da questo fine settimana, ma con alcune varianti. Il sito www.iLMeteo.it rende note le previsioni che interesseranno le regioni Italiane, letteralmente ‘baciate’ dal sole a partire dal prossimo sabato. In arrivo una vera e propria “bomba” di caldo, che porterà anche qualche altra sorpresa. Questo fine settimana verrà segnato da temperature estive oltre i trenta gradi. Infatti sempre dal sito Il Meteo si apprende che un’imponente area di alta pressione proveniente dalle zone del deserto del Sahara raggiungerà anche l’Italia, lasciando pregustare la calda stagione estiva. Nello specifico, le temperature saranno in graduale aumento a partire dalla Pianura Padana, per poi procedere verso la Toscana, toccando le ... Leggi su caffeinamagazine METEO PEGGIORA dal weekend - ondata TEMPORALI in marcia verso l'Italia

Previsioni meteo 8 maggio : bel tempo sull’Italia

Meteo Italia sino al 18 maggio tra AFRICA e pericolosi TEMPORALI grandinigeni (Di venerdì 8 maggio 2020) La stagione estiva sembra essere alle porte e la conferma arriva anche dalle temperature previste a partire da questo fine settimana, ma convarianti. Il sito www.iL.it rende note le previsioni che interesseranno lene, letteralmente ‘baciate’ dal sole a partire dal prossimo sabato. In arrivo una vera e propria “” di, che porterà anche qualche altra sorpresa. Questo fine settimana verrà segnato da temperature estive oltre i trenta gradi. Infatti sempre dal sito Ilsi apprende che un’imponente area di alta pressione proveniente dalle zone del deserto del Sahara raggiungerà anche l’, lasciando pregustare la calda stagione estiva. Nello specifico, le temperature saranno in graduale aumento a partire dalla Pianura Padana, per poi procedere verso la Toscana, toccando le ...

Pietro__Bruno : RT @meteonetwork: arrivano le mappe periodiche #MeteoNetwork, per controllare l'andamento climatico termico e pluviometrico in Italia. Serv… - gsalis3 : Meteo, 'bomba' di caldo nel weekend: dalla settimana prossima arriva il caldo africano ! daje tutti al mare ????????… - MelchiorreG : Meteo in arrivo ondata di gelo e neve sull'europa anche in Italia ci sar... - VoceDiStrada : Meteo, tempo stabile sull'Italia - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… -