Meteo CAGLIARI | in peggioramento | con TEMPORALI domenica sera

(Di sabato 9 maggio 2020) Ilsusi farà più incerto fin da sabato, per l'approssimarsi di nubi via via più compatte con correnti vivaci di scirocco. La parte attiva della perturbazione entrerà in azione alla fine di, con possibili precipitazioni anche temporalesche. Sabato 9: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 16°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 18 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri.10: poco nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 11 mm. Temperatura da 16°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 9 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Lunedì 11: poco nuvoloso con piovaschi, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 7 mm. Temperatura da 16°C a ...