Mes | accordo Eurogruppo |  prestiti a tassi quasi zero per spese sanitarie fino al 2% del

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ogni Stato membro potrà spendereal 2% del Pil per finanziare la lotta al Coronavirus ottenendo finanziamenti aagevolati con durataa 10 anni e senza alcun tipo di condizionalità se non quella di destinare i fondi alla sanità

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Accordo raggiunto all'Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati membri che lo desidereranno per far fronte alle necessità di finanziamento ...Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della registrazione di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi che sarà trasmesso questa ...