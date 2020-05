Mascherine introvabili | ora l’Iss dà l’ok per quelle fai-da-te | “Purché siano multistrato”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Via libera allefai-da-te confezionate dagli stessi cittadini. Nella fase 2 del coronavirus, quindi, gli italiani potranno sopperire alla carenza di dispositivi di protezione individuale riscontrata nei negozi producendoseli in proprio – a patto chemultistrato, in modo da garantire il contenimento del contagio. Lo annuncia Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, rivolgendosi ai cronisti nel corso della conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Il capo dell’Iss è intervenuto sull’argomento in risposta ad una domanda sull’utilizzo dellein questa nuova fase in cui molti lavoratori sono rientrati in servizio, specificando che riguardo a questo tema «non si può comunque generalizzare, ma vanno analizzati ...

Mascherine introvabili? Non più. Ci volevano quattro cervelli in fuga, due piemontesi e due lombardi, per risolvere, o perlomeno attutire, il caos tricolore sulle mascherine anti-virus.