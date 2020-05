Mascherine introvabili | Nasce l' app per trovarle È il regalo di 4 italiani che

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tiziana Paolocci Fare lo slalom da una farmacia all'altra in cerca di guanti o. In questi ultimi tre mesi la "caccia al tesoro" non ha risparmiato proprio nessuno Fare lo slalom da una farmacia all'altra in cerca di guanti o. In questi ultimi tre mesi la «caccia al tesoro» non ha risparmiato proprio nessuno, dal Nord al Sud dello stivale, perché protezioni e presidi medicali eranoo avevano prezzi inaccettabili. L'aiuto arriva ora da oltreoceano, dove 4 giovani, hanno creato una piattaforma che svela in quali farmacie i cittadini possono trovare guanti monouso,, disinfettanti e termoscanner. Unfatto all'Italia da Andrea Casasco, 28enne bresciano laureato in legge ad Harvard, che lavora in una società di innovazione strategica a New York, Giovanni Fassio, 31enne di Asti, impegnato in una ...