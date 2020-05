Mascherine con il volto del Duce, è polemica nel veronese (Di venerdì 8 maggio 2020) Un’azienda nel veronese ha prodotto Mascherine con l’effigie di Benito Mussolini e la scritta “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”, una delle dichiarazioni del Duce. Sui social è subito scoppiato il caso con critiche e commenti, anche se non sono mancati giudizi positivi sull’iniziativa. Altri prodotti simili, peraltro, si trovano in vendita on-line su un sito dedicato al merchandising di Mussolini.“Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere Mascherine per la protezione individuale con l’effige del Duce fascista è la più sgradevole di tutte - denuncia il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo -. Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da condannare con fermezza”.Per l’esponente ... Leggi su huffingtonpost Il via libera dell’Iss per le mascherine fatte in casa - solo se a precise condizioni

A Verona le mascherine con il volto del Duce

Messe - mascherine e Comunione con i guanti : dal 18 maggio si torna in chiesa (Di venerdì 8 maggio 2020) Un’azienda nelha prodottocon l’effigie di Benito Mussolini e la scritta “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”, una delle dichiarazioni del. Sui social è subito scoppiato il caso con critiche e commenti, anche se non sono mancati giudizi positivi sull’iniziativa. Altri prodotti simili, peraltro, si trovano in vendita on-line su un sito dedicato al merchandising di Mussolini.“Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendereper la protezione individuale con l’effige delfascista è la più sgradevole di tutte - denuncia il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo -. Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da condannare con fermezza”.Per l’esponente ...

fattoquotidiano : Non solo mascherine - L’ex leghista intercettata con l’ex impresario: l’idea d’intascare e dividersi 80mila euro de… - GabrieleMuccino : C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte… - RaiRadio2 : Comportiamoci bene! Guanti e mascherine vanno buttati nella spazzatura, sono rifiuti potenzialmente contaminati, no… - shesdramaqueen : Sempre ammesso che si potrà andare al mare, se sì con le mascherine verrebbe il segno in faccia dell’abbronzatura ?? - Rossijskaja88 : RT @INCAZZATA68: @RadioSavana Poi pero vedi gruppetti di adolescenti DEMENTI.....con altrettanti DEMENTI come genitori ....che nei parchi..… -