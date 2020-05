Marilee Shapiro Asher | 107 anni | artista di successo | guarita dal coronavirus dopo esser

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Dodici ore. È questo il tempo che i medici avevano dato adi 107di Washington DC, quando è stata ricoverata per aver contratto il Covid-19. I primi sintomi, senso di stanchezza e affaticamento, si erano manifestati nel mese di marzo. A metà aprile sono arrivate poi le difficoltà respiratorie e alla vista., però, non solo ha superato le dodici ore, ma è anche riuscita a guarire completamente dalpochi giorni di ricovero, senza mai aver mai bisogno del respiratore.una cura a base di antibiotici è potuta tornare a casa sua al Chevy Chase House, una struttura per anziani nella capitale americana. Riportata dal Jerusalem Post, la sua storia non è solo sorprendente per il fatto di aver sconfitto il Covid-19 ad una età così avanzata (ilrisulta ...