Mafia, Fratelli d'Italia: "Chi ha voluto le scarcerazioni? Il governo non scarichi la colpa sui giudici di sorveglianza"

Allarme Mafia. Palazzo Chigi latitante. «I documenti che il governo ci ha consentito di visionare in Commissione antiMafia lo dimostrano. E' fuorviante il tentativo del governo di scaricare le colpe sui giudici di sorveglianza. Non è loro la responsabilità delle scarcerazioni dei mafiosi. Con il pretesto del coronavirus". L'allarme viene dai parlamentari di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, Luca Ciriani e Antonio Iannone. Infatti, secondo i dati ancora parziali, oltre 60 scarcerazioni non sono state richieste dai difensori dei detenuti. Ma dall'amministrazione penitenziaria».

Mafia, FdI svela lo scandalo-scarcerazioni

In attesa dell'audizione del ministro Bonafede, hanno chiesto di acquisire l'elenco aggiornato delle scarcerazioni. Con le relative motivazioni e i verbali delle intercettazioni della ...

