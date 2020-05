Maatje Benassi accusata dai complottisti di aver portato il Covid-19: il giallo dei giochi di Wuhan (Di venerdì 8 maggio 2020) La soldatessa Maatje Benassi, in gara ai Mondiali militari del 2019 a Wuhan, città epicentro del Coronavirus, ormai diffuso in tutto il mondo, è finita al centro di alcune teorie del complotto. Per molti siti americani sarebbe la paziente zero d’America, ma non è finita qui. Per i social cinesi sarebbe sempre lei l’untrice che ha portato il Covid-19 nell’esteso capoluogo della provincia di Hubei. Su ‘Repubblica’ la giornalista Anna Lombardi ricostruisce pezzo per pezzo le accuse rivolte alla Benassi, che traggono origine da una banale caduta. Un incidente a meno di 15 chilometri dalla fine lungo il circuito attorno al lago Orientale di Wuhan. Maatje Benassi, l’atleta accusata dai complottisti di aver portato il Covid-19: il giallo dei giochi di Wuhan Era il 20 ottobre 2019, lo spettro del Coronavirus non esisteva. ... Leggi su urbanpost Chi è Maatje Benassi e perché si sta parlando di un complotto su di lei e il coronavirus

La ciclista Maatje Benassi minacciata di morte negli Usa per il sospetto di essere il ‘paziente 0’. Americana segregata in casa

