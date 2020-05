«Ma il cielo è sempre più blu» | 50 artisti della musica italiana a sostegno della Croce

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) C’è chi è in salotto e chi in giardino. Chi nella stradina vicino casa e chi nello studio di registrazione. La musica italiana si ritrova sulle note di Rino Gaetano: per sostenere l’impegno della Croce Rossa nell’emergenza legata al Covid-19, 50 artisti interpretato e riadattano Ma il cielo è sempre più blu, uno dei capolavori della nostra storia musicale che è stata anche la colonna sonora dell’Italia dei balconi, quella che non si arrende e spera in un futuro migliore. Il video, che è un collage di volti e generazioni, di interpretazioni più personali e fedeli in tutto e per tutto alla tradizione, è stato realizzato dai produttori Dardust e Takagi&Ketra, tra i più quotati del momento, e vede la partecipazione di tante voci in quello che è già stato ribattezzato italianallstars4life. https://www.youtube.com/watch?v=7GItOxCYVZQ&feature=youtu.be