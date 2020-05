L’ultima Superluna dell’anno incanta l’Europa | per la prossima dovremo attendere Aprile

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) La scorsa notte la Luna ha dato spettacolo: è stata protagonista nel cielo regalandoci l’ultimadell’anno (nella gallery a corredo dell’articolo alcune foto dall’Europa). Coniato dall’astrologo Richard Nolle,in realtà non è un termine scientifico ma è molto diffuso: tecnicamente si ha unaquando la luna piena è al perigeo, cioè nel punto in cui è più vicina alla Terra lungo la sua orbita. Il plenilunio è scattato ufficialmente alle 12:45 (ora italiana), ma la Luna appare piena per circa 3 giorni intorno a questo preciso momento. Quella di ieri è definitadei Fiori: secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, questa definizione è ispirata al mese che preannuncia la fine della primavera e lo sbocciare dei fiori, che ...