Ludovido Einaudi | arriva “12 Songs From Home”

(Di venerdì 8 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ludovicopubblica oggi (8 maggio) una speciale raccolta di 12 tracce, “12Home”, disponibile solo in formato digitale su Decca Records e che presenta la copertina disegnata dal compositore stesso. Registrata a casa sul suo pianoforte verticale durante il lockdown, questa pubblicazionedopo una serie di live streams che sono stati visti da migliaia di persone sulla sua pagina Instagram.afferma: “Ho registrato 12 SongHome tra marzo ed aprile 2020. A marzo ho cominciato a suonare regolarmente sui miei canali social dei concerti. Accendere il telefono per connettermi con il resto mondo per 30-40 minuti e’ stata un’alternativa intima al tour primaverile che purtroppo ho dovuto rimandare. Questo album rappresenta un ricordo di questi concerti a casa, il mio ricordo di questo periodo, di ...

