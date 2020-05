Lucy Liu si trasforma in star come Madonna, David Bowie e Prince per un servizio fotografico (Di venerdì 8 maggio 2020) Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince. Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico realizzato per l'edizione cinese di Marie Claire trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince. L'attrice ha condiviso online gli scatti e ha rivelato che si tratta dell'esperienza più creativa realizzata per una rivista. Su Instagram Lucy Liu ha pubblicato alcune foto in cui ricrea delle iconiche pose di star della musica come Madonna, Prince, David Bowie e Blondie. Le immagini sono state realizzate utilizzando le repliche perfette di abiti resi immortali dagli artisti nei loro video musicali e in film come Cercasi Susan disperatamente. Tra le trasformazioni anche quelle in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 maggio 2020)Liu ha posato per unfotograficondosi inLiu ha posato per unfotografico realizzato per l'edizione cinese di Marie Clairendosi in. L'attrice ha condiviso online gli scatti e ha rivelato che si tratta dell'esperienza più creativa realizzata per una rivista. Su InstagramLiu ha pubblicato alcune foto in cui ricrea delle iconiche pose didella musicae Blondie. Le immagini sono state realizzate utilizzando le repliche perfette di abiti resi immortali dagli artisti nei loro video musicali e in filmCercasi Susan disperatamente. Tra lezioni anche quelle in ...

brababella : RT @AntonellaChessa: @brababella Meglio di Lucy Liu in Kill Bill???? #streetart #art - AntonellaChessa : @brababella Meglio di Lucy Liu in Kill Bill???? #streetart #art - thoughtidcry : @raduraestiva Sì quello sì ma hoarda sempre tutto, se rilasciasse qualcosa (Lucy Liu parlo con te) - spoo0ky : lucy liu lucy liu non riesco a pensare ad altro lucy liu - 04srep : oh lucy liu que seria de mi infancia sin usted -

Ultime Notizie dalla rete : Lucy Liu Lucy Liu si trasforma in star come Madonna, David Bowie e Prince per un servizio fotografico Movieplayer.it Lucy Liu si trasforma in star come Madonna, David Bowie e Prince per un servizio fotografico

Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico realizzato per l'edizione cinese di Marie Claire trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince. L'attrice ha condiviso online gli scatti e ha ...

Musica, Il Volo con Unicef Won’t Stop: gli unici italiani

Roma, 8 mag. (askanews) – Continua l’impegno de Il Volo nell’accompagnare con la propria musica i fan di tutto il mondo, per tener vivo un importante senso di comunità durante questo lockdown e per ri ...

Lucy Liu ha posato per un servizio fotografico realizzato per l'edizione cinese di Marie Claire trasformandosi in star come Madonna, David Bowie e Prince. L'attrice ha condiviso online gli scatti e ha ...Roma, 8 mag. (askanews) – Continua l’impegno de Il Volo nell’accompagnare con la propria musica i fan di tutto il mondo, per tener vivo un importante senso di comunità durante questo lockdown e per ri ...