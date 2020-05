"L’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti": secondo il Ministero della Salute è una fake news (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo elenco di notizie false sul coronavirus che sono circolate sui social e su alcune testate giornalistiche e che sono state smentite dalla comunità scientifica. Alcune sono potenzialmente molto pericolose. In generale, seguite sempre le fonti ufficiali per quanto riguarda gli aggiornamenti sui pericoli del covid-19. Bere latte protegge e cura l’infezione da nuovo coronavirusNo, perché “non ci sono attualmente evidenze scientifiche che il latte abbia una azione protettiva o curativa nei confronti dell’infezione da nuovo coronavirus”.È possibile disinfettare mani o aree della pelle con i raggi UV, o con acqua e bicarbonatoUna notizia falsa che era stata diffusa anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme a possibili iniezioni di disinfettante, ma “le lampade a raggi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Ilha pubblicato un nuovo elenco di notizie false sul coronavirus che sono circolate sui social e su alcune testate giornalistiche e che sono state smentite dalla comunità scientifica. Alcune sono potenzialmente molto pericolose. In generale, seguite sempre le fonti ufficiali per quanto riguarda gli aggiornamenti sui pericoli del covid-19. Bere latte protegge e cura l’infezione da nuovo coronavirusNo, perché “non ci sono attualmente evidenze scientifiche che il latte abbia una azione protettiva o curativa nei confronti dell’infezione da nuovo coronavirus”.È possibile disinfettare mani o areepelle con i raggi UV, o con acqua e bicarbonatoUna notizia falsa che era stata diffusa anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme a possibili iniezioni di disinfettante, ma “le lampade a raggi ...

