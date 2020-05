Londra vuole raggiungere un’intesa commerciale con Washington (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo quasi quattro anni hanno avuto inizio i colloqui tra Regno Unito e Stati Uniti per giungere alla stipula di un accordo commerciale bilaterale. La possibilità, per Londra, di finalizzare intese vantaggiose con diversi Paesi del mondo è stata una delle motivazione più utilizzate dai sostenitori della Brexit per caldeggiare l’uscita dall’Unione Europea. Secondo David Henig, esperto di commercio sentito da Al Jazeera, il raggiungimento di un’intesa con Washington ha sempre fatto parte del progetto Brexit sebbene gli eventuali benefici per il Regno Unito potrebbero essere più politici che commerciali. Un accordo con l’Amministrazione Trump potrebbe rendere più difficile il raggiungimento di quello con Bruxelles, un’eventuale sconfitta del Capo di Stato americano alle elezioni di novembre potrebbe far deragliare le ... Leggi su it.insideover Coronavirus. Muore un italiano a Londra - ma nessuno vuole dire come

