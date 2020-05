Lo sfogo di Povia | “Se pronunci la parola ‘gay’ si annulla tutto”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lodidopo l’intervista dalla Balivo: “Sela‘gay’ situtto” “Amo le pulizie, sono un gay mancato”. Ospite da Caterina Balivo a Vieni da me,ha fatto nuovamente parlare di sé e questa volta nell’occhio del ciclone è finita una frase che non è piaciuta particolarmente al pubblico da casa, men che meno alla padrona di casa. Il web è insorto ancora una volta e si è scagliato contro, il quale però ha deciso di difendersi con un lungosui social. Sia su Facebook che Instagram, il cantante ha replicato alle accuse iniziando il suo discorso dicendo: “Il vaccino per il Covid si chiama ‘Sono un gay mancato’. Menomale che dovevamo cambiare, essere diversi (oddio ho detto diversi), e che saremmo stati anche migliori e più ...

sfogo_libero : RT @SirDistruggere: Povia in diretta da Vieni da me 'mi piacciono le pulizie sono un gay mancato'. Praticamente: chi fa le pulizie è gay, p… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Povia

“Amo le pulizie, sono un gay mancato”. Ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, Povia ha fatto nuovamente parlare di sé e questa volta nell’occhio del ciclone è finita una frase che non è piaciuta par ...Povia si sfoga su Instagram dopo le polemiche per il suo scivolone a Vieni da Me e se la prende anche con Caterina Balivo. Nel corso di un’ospitata nella trasmissione di Rai Uno infatti il cantante av ...