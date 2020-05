Lo sfogo choc di Sabrina Salerno Vedevo nero e piangevo spesso

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Luana Rosatoracconta di aver vissuto momenti molto difficili durante la quartantena, ma l'aiuto del marito dell figlio sono stati fondamentali La condizione di isolamento forzato ha gettato nello sconforto anche una donna carismatica ed esplosiva comeche, nonostante ora si sia quasi abituata a questa nuova situazione, ha ammesso di aver vissuto un periododurante il quale ha trovato supporto nel figlio e nel marito. “La situazione mi pare poco chiara ancora – ha raccontato lei a I Lunatici esprimendo tutti i suoi dubbi sulla Fase 2 - . Non mi è cambiato molto rispetto alla Fase 1. Nella Fase 1 andavo a fare la spesa, nella Fase 2 idem. Poi non è che possa fare qualcosa in più”. Ipocondriaca per natura, laha usato fin da subito i dispositivi di sicurezza, anche quando non erano obbligatori, ...