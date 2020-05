Lo scaffale dei libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a tre opere prime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Mettetevi comodi sul vostro tappetino. Perché nellavita di impenitenti agnostici è la prima volta che loAllah. Novantanove notti nel Lowgar di Jamil Jan Kochai (Einaudi) è il romanzo più pimpante e delizioso che abbiamo letto negli ultimi mesi. Ambientato in Afghanistan, nel luogo lontano di Lowgar, con protagonista il dodicenne Marwand, i suoi cugini, zii, parentado largo e nutrito, l’opera prima di Kochai è un tuffo benefico e vitale dentro ad un fenditura di guerra del presente che lascia aria fresca nei polmoni e immagini limpide negli occhi. Un romanzo che si vede pagina dopo pagina come fosse un film. Uno Stand by me afgano con Marwand, Dawood, Gul e compagnia intenti a ricercare il cane fuggito, che sembra un lupo, Budabash. La ricerca dell’animale è pretesto per esplorare il labirinto natio (Marwand è ...