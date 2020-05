Liti alle fermate della tramvia | interviene la polizia municipale | straniero si distende

(Di venerdì 8 maggio 2020) I passeggeri coinvolti sono scesi dal convoglio, sempre continuando a discutere in modo così acceso da costringere all'intervento la pattuglia presente alla fermata

FIRENZE – Al culmine di una lite è stato fermato dalla polizia municipale di Firenze e come reazione si è disteso sui binari della tramvia. E per lui sono scattate le denunce. La vicenda è accaduta ie ...