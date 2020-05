L'Italia fa la legge per gli spazioporti (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre riaprivano aeroporti come Bergamo e Linate, martedì 5 maggio 2020 l'ente Nazionale Aviazione Civile su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la bozza del nuovo "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli spazioporti". LEGGI LA BOZZABOZZA REGOLAMENTO spazioporti 2020.pdfIl documento, ora in consultazione per poter raccogliere i pareri tecnici delle realtà industriali e operative del settore, è stato redatto considerando il crescente interesse per le attività di volo spaziale commerciale, sia essa per scopi scientifici o turistici. Si tratta quindi della raccolta di norme che disciplineranno il volo suborbitale, ovvero un tipo di trasporto di persone e cose effettuato utilizzando veicoli in grado di raggiungere quote fino a circa cento chilometri da terra, ovvero circa il doppio in altezza rispetto a quanto ... Leggi su panorama Coronavirus - il Regno Unito peggio dell’Italia : verso la proroga del lockdown fino a giugno con limitatissimi alleggerimenti - “strategia della massima cautela”

Fratelli d’Italia e Farefuturo : subito una legge speciale per il turismo. Conferenza web di Urso

La nuova Proposta di Legge per gli stadi italiani (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre riaprivano aeroporti come Bergamo e Linate, martedì 5 maggio 2020 l'ente Nazionale Aviazione Civile su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la bozza del nuovo "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli". LEGGI LA BOZZABOZZA REGOLAMENTO2020.pdfIl documento, ora in consultazione per poter raccogliere i pareri tecnici delle realtà industriali e operative del settore, è stato redatto considerando il crescente interesse per le attività di volo spaziale commerciale, sia essa per scopi scientifici o turistici. Si tratta quindi della raccolta di norme che disciplineranno il volo suborbitale, ovvero un tipo di trasporto di persone e cose effettuato utilizzando veicoli in grado di raggiungere quote fino a circa cento chilometri da terra, ovvero circa il doppio in altezza rispetto a quanto ...

Agenzia_Italia : L'Alto Adige riapre tutto: approvata la legge provinciale - vinspadafora : Approvata definitivamente la Legge per le Olimpiadi e Paralimpiadi #MilanoCortina2026 e le finali #ATPTorino: l’Ita… - davidealgebris : Bibitaro Di Maio. Mente all’Economist. Tutto il mondo lo legge e lo capisce . Ma come e’ possibile che @Quirinale t… - pietrocarli : Se qualcuno che legge le cavolate che scrivo fosse interessato, nel mio profilo trovate il link per una petizione s… - soteros1 : RT @BarbaraRaval: ??Domenico Arcuri( commissario straordinario emergenza #Covid_19)invia lettera al dir.delle dogane affinché i dispositivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia legge Conversione in legge del “Cura Italia”: novità per le PA, la scuola e l'università Il Quotidiano Giuridico DECRETO RILANCIO/ Da bonus vacanze a 12 settimane cig: Governo nel caos

Decreto aprile, poi divenuto decreto maggio ed ora ecco il decreto Rilancio. Come vi abbiamo raccontato, il Governo è al lavoro su nuovi provvedimenti per fare ripartire l’economia, ma le promesse son ...

“Maggio, il più crudele dei mesi”

“Mi rivolgo agli italiani tutti per fare un parallelo tanto dolente quanto doveroso. La frase iniziale non è mia. L’ho presa in prestito, accorpando le parole da un articolo a firma Massimiliano Panar ...

Decreto aprile, poi divenuto decreto maggio ed ora ecco il decreto Rilancio. Come vi abbiamo raccontato, il Governo è al lavoro su nuovi provvedimenti per fare ripartire l’economia, ma le promesse son ...“Mi rivolgo agli italiani tutti per fare un parallelo tanto dolente quanto doveroso. La frase iniziale non è mia. L’ho presa in prestito, accorpando le parole da un articolo a firma Massimiliano Panar ...