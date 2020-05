L’Italia è grande | la prima gemma mondiale di Deborah Compagnoni nel gigante di Sierra

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Mondiali sci alpino,Nevada, 1996. Il tabù oro-iridato, che al femminile mancava da 64 anni, è stato spezzato al primo giorno di gare da Isolde Kostner in superG. Ora è il momento dell’altrasperanza femminile italiana,. Oro olimpico in carica, 6 successi in Coppa del Mondo (due in superG, che sta per abbandonare definitivamente), ma viene da due stagioni tribolate: ha vinto ad Haus nel gennaio ’95 ed è stata nuovamente operata al ginocchio destro, il primo infortunato (a Zinal, nel 1988), nel settembre successivo. E’ tra le favorite, assieme alle solite sospette, Anita Wachter, Martina Ertl, Katja Seizinger e due giovani svizzere molto promettenti, la 20enne Karin Roten, e la 24enne Sonja Nef, fresca di primo successo in Coppa del Mondo al Sestriere, in slalom, poche settimanesta lentamente ...