L' ira delle famiglie contro il governo | Avete dimenticato i nostri figli disabili

(Di venerdì 8 maggio 2020) Luca Sablone I genitori di bimbi affetti da autismo scrivono a Conte e alla Azzolina: "Solo proclami e task force, nessuno ci ha ascoltato e così ci hanno abbandonato" "Isono stati abbandonati dal. Questo è inaccettabile". Il durissimo sfogo da parte di molteè comprensibile: già messi a dura prova dalla rigida quarantena nella fase 1 dell'emergenza Coronavirus, i genitori lamentano di essere stati lasciati soli dallo Stato. L'esecutivo avrebbe dovuto prestare più attenzione e affrontare il tema con maggiore pragmaticità, ma a volte neanche le parole sono state utilizzate. "Nel suo discorso non si è parlato della parola disabile", è l'accusa che viene rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un periodo davvero difficile per tutti, ma che lo è in misura più ...