Liga | Aguirre rivela | “Si giocherà | abbiamo le date”

(Di venerdì 8 maggio 2020), l’allenatore del Leganes,l’esito della competizione: “Ci hanno comunicato che si giocherà,anche le date” Il calcio mondiale è fermo davanti all’emergere del problema Coronavirus, con decisioni discordanti, tra chi vuole ricominciare come lae chi ha appeso il campionato al chiodo. L’allenatore del Leganes,, hato il futuro della competizione. “Posso dirvi che ci hanno comunicato ufficialmente che lasi giocherà, si tornerà in campo”. Il primo top campionato che riprenderà sarà la Bundes, la settimana prossima. Instanno studiando un protocollo simile a quello tedesco, mentre in Italia la situazione è più complicata. Cometo da Marca e dallezioni di, in Spagna già sono pronte le date: ...

C'è ottimismo in Spagna per la possibile ripresa del campionato. Sulla scia di quanto accaduto in Germania, con la Bundesliga che dovrebbe essere il primo dei top campionati a riaprire i battenti, anc ...