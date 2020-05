Libia | attacco vicino alla residenza dell’ambasciatore italiano | morti almeno due civili

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 maggio 2020) Le forze dell'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar hanno lanciato, nella notte, razzi nell'area intorno alle residenze a Tripoli dell'ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi, e di quello della Turchia. Nell'sonoduee quattro sono rimasti feriti. La Farnesina ha condannato il gesto: «Questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabili e denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana». Condanna anche da parte delle autorità libiche. «L'viola il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale che richiede la protezione delle missioni diplomatiche», ha detto all'Agenzia Italia il ministro degli Esteri libico Mohamed Tajani Siala. In copertina: Immagine d'archivio