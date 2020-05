"Let it be", usciva 50 anni fa l'album dei Beatles: l'ultimo prima della rottura (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono passati 50 anni (era l'8 maggio del 1970) dall'uscita di " Let it be ", l'ultimo album dei Beatles . Compie 50 anni dunque il disco che ha segnato la storia della band. Sarà perchè un mese prima,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono passati 50(era l'8 maggio del 1970) dall'uscita di " Let it be ", l'dei. Compie 50dunque il disco che ha segnato la storiaband. Sarà perchè un mese,...

GazzettaDelSud : '#Letitbe', usciva 50 anni fa l'album dei #Beatles: l'ultimo prima della rottura - bdsm_lover : 50 anni fa usciva Let It Be dei The Beatles #buongiorno - NimaTavRood : RT @R9LuisNazario: Oggi, nel 1970, usciva l'ultimo LP dei @thebeatles : Let it be. #AccaddeOggi - R9LuisNazario : Oggi, nel 1970, usciva l'ultimo LP dei @thebeatles : Let it be. #AccaddeOggi - Radio105 : Era l'8 maggio del 1970? #Beatles #album #LetItBe #7maggio #Radio105 -