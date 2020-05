L’Eredità, Flavio Insinna e la frecciata velenosa al Governo: “Torniamo nelle caverne e…” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il ritorno de L’Eredità su Rai Uno Con l’avvio della fase 2, lunedì scorso Flavio Insinna è tornato sul piccolo schermo con el puntate inedite de L’Eredità, lo storico game show del preserale di Rai Uno. Un ritorno con una grande novità, infatti a giocare sono solo i Campioni e le vincite verranno donate in beneficenza alla Protezione Civile. Di recente, però, sempre con la sua solita ironia, ospite di ‘Casa Lateral’, la rassegna stampa domestica di Luca Bottura sulla sua pagina Facebook e sul portale di Repubblica, il conduttore romano ha affrontato un argomento serio. In pratica ha parlato di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La stoccata di Flavio Insinna Flavio Insinna ha rivelato con grande felicità di andare in onda ... Leggi su kontrokultura “Da molto che non isulti una concorrente - torna come prima” : L’Eredità - Flavio Insinna di nuovo nel moirino [FOTO]

“Mi hanno dato tanta forza” : Flavio Insinna in lacrime - il messaggio commovente a L’Eredità

“Non possiamo dimenticare”. L’eredità - Flavio Insinna si commuove in diretta. E ne ha tutto il diritto (Di venerdì 8 maggio 2020) Il ritorno de L’Eredità su Rai Uno Con l’avvio della fase 2, lunedì scorsoè tornato sul piccolo schermo con el puntate inedite de L’Eredità, lo storico game show del preserale di Rai Uno. Un ritorno con una grande novità, infatti a giocare sono solo i Campioni e le vincite verranno donate in beneficenza alla Protezione Civile. Di recente, però, sempre con la sua solita ironia, ospite di ‘Casa Lateral’, la rassegna stampa domestica di Luca Bottura sulla sua pagina Facebook e sul portale di Repubblica, il conduttore romano ha affrontato un argomento serio. In pratica ha parlato di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La stoccata diha rivelato con grande felicità di andare in onda ...

KontroKulturaa : L'Eredità, Flavio Insinna e la frecciata velenosa al Governo: 'Torniamo nelle caverne e...' - - KontroKulturaa : 'Da molto che non isulti una concorrente, torna come prima': L'Eredità, Flavio Insinna di nuovo nel moirino [FOTO] - - Tinostrangiato : @matteosalvinimi Sempre in TV... dovrebbero darti l'eredità al posto di Flavio Insinna, saresti perfetto. Come prem… - Laura32135623 : RT @Antonio09105181: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @DPCgov Prontissimo a tra poco con Flavio e l'eredità ????????Bella video clip @axel… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Flavio Insinna a Domenica In: “Siamo chiamati a un nuovo Rinascimento” Thesocialpost.it