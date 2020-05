L’eredità di Scandal | come ha cambiato il racconto della politica in tv

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Nella primavera 2018 Olivia Pope lasciava il piccolo schermo con un finale agrodolce e a suo modo aperto per l'anelito verso il futuro. Due anni dopolascia Netflix e sbarca su Hulu (negli Stati Uniti, mentre in Italia è disponibile con tutte le stagioni su Prime Video) e il suo cast continua a ricordarlaun gioiello del quale essere orgogliosi di aver fatto parte. A freddo, dopo molto tempo dalla sua conclusione con la settima stagione, si può dire che il segno lasciato da questa serie di Shonda Rhimes non è solo nei primati pur importanti che ha raggiunto: su tutti, c'è il fatto che Kerry Washington sia diventata con la sua Olivia Pope la prima protagonista afroamericana in una serie drammatica in quasi 40 anni. La varietà etnica dei membri del cast è un altro valore aggiunto, ma più di tutto lo è il fatto che i ...