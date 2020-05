Leganes | il tecnico annuncia | Liga ripartirà il 20 giugno

(Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre in Italia sembra esserci poca chiarezza sulla possibile ripresa del campionato, la Spagna sembra essere già certa di avere una data per la ripartenza, sul modello, quindi, della Germania.

Sport - Ma ne mancano ancora moltissimi, tanto che la Liga ha messo in preventivo 25-30 positività totali. Poi è esploso il caso Aguirre, che con le sue dichiarazioni inattese ha scatenato una discret ...Mentre in Italia sembra esserci poca chiarezza sulla possibile ripresa del campionato, la Spagna sembra essere già certa di avere una data per la ripartenza, sul modello, quindi, della Germania. Ne pa ...