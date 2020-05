Le notizie del giorno – Coronavirus, 6 nuovi casi in Serie A. Ex calciatore in coma, presidente in ospedale (Di venerdì 8 maggio 2020) Le notizie del giorno – Tamponi a tappeto in casa Flamengo, ma il risultato non è soddisfacente. E’ lo stesso club brasiliano a comunicare che, sulle 293 persone legate al club testate, 38 sono risultate positive al Coronavirus. Tutti asintomatici e 11, tra cui due atleti, precedentemente in contatto con il virus e con anticorpi. Tre di loro sono invece calciatori della prima squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Brutta disavventura per il difensore dei Baltimore Ravens (NFL) Earl Thomas. Una notte di fuoco per l’ex giocatore di Seattle, scoperto dalla moglie nel bel mezzo di un’orgia organizzata assieme al fratello. La cosa non è andata giù alla signora Thomas che ha reagito puntandogli alla tempia una pistola, una Beretta 9mm. Il fatto risale al 13 aprile ma è venuto ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus Italia, in calo i ricoveri e in aumento i guariti. In Lombardia 50% nuovi casi Sky Tg24 Coronavirus, a Roma 19 contagiati in 24 ore: sono 4348 gli attuali casi positivi nel Lazio

La curva dei nuovi contagiati da coronavirus scende. Roma città fa registrare un dato minimo, il più basso dal 18 marzo, con 19 arrivano casi Covid-19, di cui 9 che arrivano dalla Asl Roma 3, quella c ...

Nuovo caso di coronavirus a Capaci: è una ragazza rientrata dal nord

Nuovo caso di coronavirus a Capaci. Si tratta di una giovane ragazza proveniente dal Nord. A comunicarlo è il sindaco Pietro Puccio con un post su Facebook. "Si tratta di una giovane ragazza che, rien ...

