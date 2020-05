Lazio | 52 positivi in più

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) -Asl Roma 1: 11 nuovi casidi cui 5 in isolamento domiciliare. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza -Asl Roma 2: 16 nuovi casi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza – Asl Roma 3: 4 nuovi casi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza -Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 350 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza – Asl Roma 5: 9 nuovi casidi cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate. 3 decessi: 3 uomini di 66, 74 e 55 anni, tutti con patologie pregresse. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 ...