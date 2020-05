L’atto d’amore delle banche: bloccato il finanziamento all’imprenditore per uno scoperto di 20 euro… (video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Altro che atto d’amore da parte delle banche: l’imprenditore veneto Gino Zorcai racconta l’incredibile vicenda lo riguarda. La sua banca, il Credito cooperativo San Giorgio, gli ha negato il finanziamento nonostante il decreto del governo che si impegna a garantire per le imprese, a causa di uno “scoperto” di 20 euro su un conto corrente inattivo. “Quindi signor Conte ma tutto questo grande amore ma dov’è? – conclude Zorcai – Io come imprenditore non ho bisogno dell’amore della banca, io dalla banca chiedo solo una cosa, la professionalità, la serierà e il rispetto per le aziende”. Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb ha rilanciato il video di Gino Zorcai con questo commento: “Ascoltate con quale assurda motivazione la banca ha bloccato la pratica di affidamento di Gino Zorcai, imprenditore ... Leggi su secoloditalia In attesa dell’atto d’amore di Conte verso il “congiunto” Renzi

‘La notte della civetta’ - l’atto d’amore per la Sicilia di Piero Melati sull’estate 1985 (Di venerdì 8 maggio 2020) Altro che atto d’amore da parte: l’imprenditore veneto Gino Zorcai racconta l’incredibile vicenda lo riguarda. La sua banca, il Credito cooperativo San Giorgio, gli ha negato ilnonostante il decreto del governo che si impegna a garantire per le imprese, a causa di uno “” di 20 euro su un conto corrente inattivo. “Quindi signor Conte ma tutto questo grande amore ma dov’è? – conclude Zorcai – Io come imprenditore non ho bisogno dell’amore della banca, io dalla banca chiedo solo una cosa, la professionalità, la serierà e il rispetto per le aziende”. Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb ha rilanciato il video di Gino Zorcai con questo commento: “Ascoltate con quale assurda motivazione la banca hala pratica di affidamento di Gino Zorcai, imprenditore ...

SecolodItalia1 : L’atto d’amore delle banche: bloccato il finanziamento all’imprenditore per uno scoperto di 20 euro… (video)… - orfeozamboni : RT @Patrizia_RF: Imprenditore Veneto, 130 dipendenti. Si vede rifiutare dalla banca (coperte al 100%) l'affidamento, perché per UNA volta i… - ErmesMoras1 : RT @Patrizia_RF: Imprenditore Veneto, 130 dipendenti. Si vede rifiutare dalla banca (coperte al 100%) l'affidamento, perché per UNA volta i… - alexangel17 : Avete Fatto l'atto d'Amore con la Vostra Banca??? #Banche #GOVERNODELLAVERGOGNA #Covid_19 #8maggio - giusepp21007630 : RT @Patrizia_RF: Imprenditore Veneto, 130 dipendenti. Si vede rifiutare dalla banca (coperte al 100%) l'affidamento, perché per UNA volta i… -