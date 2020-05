L’Alto Adige riapre i negozi da domani e i parrucchieri da lunedì, perché «Roma non li ha ascoltati» (Di venerdì 8 maggio 2020) La fase 2 dell’emergenza coronavirus sembra essere sempre più una sorta di mosaico i cui tasselli vanno ognuno per conto proprio. Nel dpcm del 26 aprile si è lasciato un certo margine all’iniziativa delle regioni e l’Alto Adige ha interpretato questa misura basandosi sulla propria autonomia provinciale. Per questo motivo, sono state decise riaperture Bolzano di negozi e parrucchieri: gli esercizi commerciali riapriranno già da domani, 9 maggio, mentre parrucchieri e centri estetici riprenderanno a lavorare l’11 maggio. I negozi, quindi, alzeranno le saracinesche ben 9 giorni prima rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, mentre i parrucchieri avranno un vantaggio di oltre 20 giorni rispetto alle altre regioni italiane. LEGGI ANCHE > La folla sui Navigli a Milano all’ora dell’aperitivo (in molti senza ... Leggi su giornalettismo Le Regioni - ‘Negozi aperti da lunedì’. No del governo. L’Alto Adige riapre tutto

