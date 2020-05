L’Alto Adige dice sì alle riaperture: approvata legge provinciale (Di venerdì 8 maggio 2020) In Alto Adige si riapriranno negozi, parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti. La provincia autonoma di Bolzano si distanzia dal governo In Alto Adige da oggi venerdì 8 maggio nel pomeriggio, al più tardi da sabato mattina, entrerà in vigore la legge provinciale sulla ‘fase 2’, “ovvero la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali“. Un forte distanziamento nei confronti del decreto nazionale che proroga in realtà la riapertura dei negozi al 18 Maggio. Mentre per parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti si dovrà aspettare a Giugno. La provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, si stacca da quanto previsto dal Governo nazionale. Il disegno di legge 52/20 è stato approvato dal Consiglio ... Leggi su zon Coronavirus - oltre 215.000 casi totali. L’Alto Adige riapre tutto. Bonaccini - ‘Dal 18 decidano le Regioni’. A Milano folla ai Navigli – DIRETTA

L’Alto Adige riapre i negozi da domani e i parrucchieri da lunedì - perché «Roma non li ha ascoltati»

