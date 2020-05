La vera storia dei Covid Party negli Stati Uniti (Di venerdì 8 maggio 2020) Nelle ultime ore si è alzato un gran polverone, con ampie polemiche, dopo che molti quotidiani di tutto il mondo hanno riportato la notizia che negli Stati Uniti – precisamente nella Contea di Walla Walla – fossero Stati organizzati dei veri e propri Covid Party: feste private per infettarsi e creare una sorta di immunità di gregge fai da te. Il tutto era partito da una serie di dichiarazioni rilasciate dalla Polizia che opera nella cittadina dello Stato di Washington, ma le stesse forze dell’ordine hanno poi corretto il tiro ridimensionando la questione. LEGGI ANCHE > Le polemiche sulle foto ai Navigli e la prospettiva, ma ci sono diverse cose da dire In particolare, il Seattle Times – uno dei quotidiani che per primo aveva riportato la notizia basandosi sulle dichiarazioni di alti funzionari di polizia di Walla Walla – oggi riprende ... Leggi su giornalettismo Se dissenti sei matto. La storia di Dario Musso - ricoverato da 4 giorni in psichiatria. Sedato e legato (video)

Il caso Collini - la storia ‘vera’ che ha ispirato il film in onda su RaiTre

Uomini e Donne : La Vera Storia di Sirius - il Giovane Corteggiatore di Gemma Galgani! (Di venerdì 8 maggio 2020) Nelle ultime ore si è alzato un gran polverone, con ampie polemiche, dopo che molti quotidiani di tutto il mondo hanno riportato la notizia che– precisamente nella Contea di Walla Walla – fosseroorganizzati dei veri e propri: feste private per infettarsi e creare una sorta di immunità di gregge fai da te. Il tutto era partito da una serie di dichiarazioni rilasciate dalla Polizia che opera nella cittadina dello Stato di Washington, ma le stesse forze dell’ordine hanno poi corretto il tiro ridimensionando la questione. LEGGI ANCHE > Le polemiche sulle foto ai Navigli e la prospettiva, ma ci sono diverse cose da dire In particolare, il Seattle Times – uno dei quotidiani che per primo aveva riportato la notizia basandosi sulle dichiarazioni di alti funzionari di polizia di Walla Walla – oggi riprende ...

albmatano : Giovanna Botteri ha raccontato negli anni pezzi di storia. Dal Kosovo all’Iraq, prima giornalista al mondo a docume… - pfmajorino : Sapessi come è strano ricevere un tampone a Milano (storia vera) - marcocappato : Va bene rintracciare i contatti potenzialmente contagiati, ma se poi non facciamo i tamponi a chi ha i sintomi va m… - LRassista : RT @Patriota_ITA_: @90Labi Ti riferisci alla storia vera, quella dove l’Italia fascista fu l’unica (perché gli altri non mossero un dito) a… - jeonj0197 : Tratto da una storia vera. -

Ultime Notizie dalla rete : vera storia La vera storia dei Beastie Boys Il Giornale della Musica Vanessa Bryant trova l’ultima lettera di Kobe: il disegno di un angelo

I grandi campioni non muoiono mai. Restano nel cuore della gente, scalfiti sulle epigrafi della storia dello sport. Questo sembra tanto più vero nel caso di Kobe Bryant, leggenda del basket, morto in ...

Complotto: 8 libri da leggere per gli amanti della cospirazione

Il Complotto è uno dei temi che non finirà mai di moda. Il Coronavirus ha scatenato ancora una volta il sospetto del complotto. Ecco quindi alcuni libri da leggere assolutamente per gli amanti della c ...

I grandi campioni non muoiono mai. Restano nel cuore della gente, scalfiti sulle epigrafi della storia dello sport. Questo sembra tanto più vero nel caso di Kobe Bryant, leggenda del basket, morto in ...Il Complotto è uno dei temi che non finirà mai di moda. Il Coronavirus ha scatenato ancora una volta il sospetto del complotto. Ecco quindi alcuni libri da leggere assolutamente per gli amanti della c ...