La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi Amici al tempo del Covid In arrivo 4

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Sta per riaprire una nuova versione di. Come già anticipato da numerose agenzie, si tratterà di quattro puntate speciali e il format, per l’occasione, si chiameràSpeciali – con Tim insieme per l’Italia. Sarà una maratona benefica con lo scopo di aiutare il Paese in questo periodo difficile a causa della pandemia da-19. Il cast è formato da 12 artisti, 7 cantanti e 5 ballerini, che hanno già preso parte alle precedenti edizioni del programma come concorrenti o in altri ruoli. Non mancheranno naturalmente giudici, direttore artistico e Maria De Filippi, pronta a partire con questa nuova esperienza che indicativamente inizierà il prossimo 22 maggio, chiaramente rispettando tutti i crismi di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria. In un momento particolare come questo, Maria e iautori hanno ...