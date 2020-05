La sesta stagione di Black Mirror resta nel cassetto Il mondo è già

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) La produzione diha detto la sua: larimarrà nel, almeno per il momento. In questo momento “non c’; nessuna voglia di raccontare società che vanno in pezzi”, ha sottolineato il produttore Charlie Brooker. Come riporta il Daily Mail, Brooker ha sottolineato: “Al momento non so che stomaco uno dovrebbe avere per scrivere storie sulla società che cade a pezzi, per cui non ci sto lavorando su episodi di”.“Sono orientato verso la possibilità di rivisitare il mio talento comico, quindi sto scrivendo degli script con l’obiettivo di far ridere prima di tutto me stesso”, ha proseguito il produttore., serie giunta alla sua quintacon milioni di ammiratori in tutto il; ambientata in uno scenario distopico in cui ...