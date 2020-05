La ruota delle meraviglie | trama | cast e streaming del film

(Di venerdì 8 maggio 2020) LadelQuesta sera, 8 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ladrammatico del 2017 scritto e diretto da Woody Allen dalla durata di 101 minuti. Ma qual è lade La? E il? Di seguito tutte le informazioni sulin onda oggi su Rai 3.Siamo negli anni cinquanta a Coney Island. Ginny (Kate Winslet) è una ex attrice 39enne che lavora come cameriera presso un modesto ristorante che si trova in un parco giochi vicino alla costa. Ha un rapporto difficile sia con il marito Humpty (Jim Belushi), che diventa violento quando beve, sia con il figlio di lei avuto dal primo matrimonio, piromane. La donna è inoltre frustrata da una vita priva di prospettive e dal ricordo del fallimento del primo matrimonio, di cui si sente colpevole. Ginny si ...

