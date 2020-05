La regina Elisabetta è pronta per un nuovo storico discorso (75 anni dopo la fine della guerra) (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8 maggio del 1945 fu proclamata la fine della Seconda guerra mondiale. A distanza di settantacinque anni, la regina Elisabetta II, in quarantena nel castello di Windsor col principe Filippo, in questa storica giornata torna a parlare alla Nazione. I discorsi della sovrana teletrasmessi ai sudditi si contano sulle dita di una mano. Ma a poche settimane dagli ultimi due, in cui ha incoraggiato i sudditi durante la pandemia da coronavirus, Elisabetta è voluta tornare con un nuovo messaggio. Lo pronuncerà alle 21 (ora di Londra). Stessa ora in cui, settacinque anni fa, suo padre Giorgio VI annunciò alla radio la fine del conflitto iniziato nel 1939. Leggi su vanityfair Archie compie un anno - dalla regina Elisabetta a William e Kate : gli auguri reali

La Regina Elisabetta lascia il trono - c’è già una data stabilita : ecco quando andrà in pensione

Regina Elisabetta pronta ad andarsene : indiscrezione choc (Di venerdì 8 maggio 2020) L’8 maggio del 1945 fu proclamata la fine della Seconda guerra mondiale. A distanza di settantacinque anni, la regina Elisabetta II, in quarantena nel castello di Windsor col principe Filippo, in questa storica giornata torna a parlare alla Nazione. I discorsi della sovrana teletrasmessi ai sudditi si contano sulle dita di una mano. Ma a poche settimane dagli ultimi due, in cui ha incoraggiato i sudditi durante la pandemia da coronavirus, Elisabetta è voluta tornare con un nuovo messaggio. Lo pronuncerà alle 21 (ora di Londra). Stessa ora in cui, settacinque anni fa, suo padre Giorgio VI annunciò alla radio la fine del conflitto iniziato nel 1939.

LaStampa : L’8 maggio 1945 si mischiò alla folla con Margareth per festeggiare la vittoria della guerra. - venti4ore : Elisabetta quella notte indimenticabile quando nessuno Londra riconobbe futura regina - Carlo213Ge : @GamlaEuropa Virgin Queen è appunto il seguito di Here I Stand. Oltre metà regole sono identiche e ambientato duran… - VanityFairIt : L’8 maggio 1945 la futura regina e sua sorella, all'epoca 19 e 14 anni, si mescolarono in incognito ai sudditi che… - _mirianaa__ : @rossasimpy Si e io sono la regina Elisabetta. -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta Una notte con la (futura) regina Elisabetta e la sorella Margaret Vanity Fair Italia Gb/Gb, la regina alle 21 si rivolgerà alla nazione per il VE

Roma, 8 mag. (askanews) - La regina Elisabetta II parlerà questa sera nuovamente ai britannici in occasione del 75esimo anniversario del VE (Victory of Europe), ovvero la capitolazione della Germania ...

Archie compleanno: Meghan e Harry organizzano una festa in casa

Baby Sussex spegne la sua prima candelina lontano dalla bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma è stata preparata una grande sorpresa per zia Kate Middleton Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie ...

Roma, 8 mag. (askanews) - La regina Elisabetta II parlerà questa sera nuovamente ai britannici in occasione del 75esimo anniversario del VE (Victory of Europe), ovvero la capitolazione della Germania ...Baby Sussex spegne la sua prima candelina lontano dalla bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma è stata preparata una grande sorpresa per zia Kate Middleton Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie ...