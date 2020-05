La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 8 maggio 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) E mentre la Bundesliga decide di ripartire ufficialmente, fissano nel 16 maggio la data del ritorno in campo, la Serie A è ancora alle prese con una serie di test medici, compresi i vari tamponi che nella giornata di ieri hanno portato a ben sette calciatori positivi tra Fiorentina e Sampdoria. Ci sono ancora tanti dubbi sulla ripresa del campionato. Intanto la Milano sportiva, oltre a prepararsi a ritornare in campo per gli allenamenti individuali, sta provando ad accelerare i tempi per... Leggi su 90min Rassegna stampa 8 maggio : il Ministro Bonafede mette in imbarazzo il Governo

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 7 maggio 2020

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 6 maggio 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) E mentre la Bundesliga decide di ripartire ufficialmente, fissano nel 16la data del ritorno in campo, la Serie A è ancora alle prese con una serie di test medici, compresi i vari tamponi che nella giornata di ieri hanno portato a ben sette calciatori positivi tra Fiorentina e Sampdoria. Ci sono ancora tanti dubbi sulla ripresa del campionato. Intanto la Milano sportiva, oltre a prepararsi a ritornare in campo per gli allenamenti individuali, sta provando ad accelerare i tempi per...

DiMarzio : #Buonanotte con le #primepagine dei giornali in edicola | #8maggio #rassegnastampa - Capezzone : Clippino felino ?? a #LaVeritaAlleSette. Giuditta irrompe in rassegna stampa ?? ?? - AcsNewsUmbria : L'UMBRIA SUI GIORNALI LOCALI E NAZIONALI La rassegna quotidiana della Regione #Umbria, curata dall'Ufficio stampa d… - ConfindustriaEU : ?? È online “Oggi in Europa - Daily Brief” dell’8 maggio, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei e in pa… - TernanaNews : RassegnaStampa - QS - Nuovi positivi e nodo tamponi, calcio in stallo -