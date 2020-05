La dieta mediterranea “scudo” contro i calcoli renali | riduce il rischio del 28%

(Di venerdì 8 maggio 2020) Laè esaltata per i tanti effetti positivi che produce sul corpo umano. Ora alla lunga lista dei benefici già dimostrati, si aggiungono quelli, secondo quanto suggerisce uno studio pubblicato sull”American Journal of Clinical Nutrition’, firmato da Pietro Manuel Ferraro, Uoc Nefrologia della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e associato di Nefrologia all’università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma. È noto che lagiochi un ruolo importante nella formazione deima finora non era mai stato studiato il ruolo di unasalutare nella riduzione deldi formazione di nuovi. Secondo lo studio, laridurrebbe del 28% ildi. “Insieme ai colleghi americani, abbiamo effettuato uno ...

mritamon : La #dietamediterranea riduce del 28% il rischio di #calcoli renali - CinziaFerraris : RT @medi_lite: #Tumori: La #dieta #Mediterranea riduce il rischio di #cancro al colon-retto del 10%! ???????? #AJCN - MonicaDinu__ : RT @medi_lite: #Tumori: La #dieta #Mediterranea riduce il rischio di #cancro al colon-retto del 10%! ???????? #AJCN - spinosa57 : RT @medi_lite: #Tumori: La #dieta #Mediterranea riduce il rischio di #cancro al colon-retto del 10%! ???????? #AJCN - medi_lite : #Tumori: La #dieta #Mediterranea riduce il rischio di #cancro al colon-retto del 10%! ???????? #AJCN -

Ultime Notizie dalla rete : dieta mediterranea

Adnkronos

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Dieta mediterranea 'scudo' contro i calcoli renali. Lo suggerisce uno studio pubblicato sull"American Journal of Clinical Nutrition', firmato da Pietro Manuel Ferraro ...Buone notizie in campo sanitario: una scelta accurata dei cibi che mangiamo a tavola può evitarci alcuni rischi per la salute. Un nuovo studio lo conferma. Come ridurre del 28% il rischio di sviluppar ...