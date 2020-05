La Corte di Giustizia Ue spiega che solo lei può decidere se un atto di una istituzione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 maggio 2020) «ladi, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che undi un’dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione». Ci sono voluti un po’ di giorni, ma alla fine ladidell’Unione europea ha risposto alla sentenza dellacostituzionale federale tedesca dello scorso 5 maggio sul programma di acquisti di titoli di Stato nazionale (Pspp) della Banca centrale europea. Ladi Karlsruhe aveva definito legittimo il programma di acquisti della Bce, ma sproporzionato rispetto a quanto previsto dai trattati europei, criticando ladieuropea per non averlo capito. I giudici tedeschi per questo hanno dato tre mesi di tempo alla Banca centrale europea per dimostrare che le motivazioni alla base del Quantitative easing non eccedano i limiti del ...